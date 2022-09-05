Hindistan'da can pazarı! Lunaparkta dönen salıncak koptu, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da can pazarı! Lunaparkta dönen salıncak koptu, 13 kişi yaralandı

05.09.2022 11:05

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde bulunan bir lunaparktaki dönen salıncağın düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncak düştü. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu salıncaktaki 30 kişiden 13'ünün yaralandığı belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralılar 6. Etap Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HİDROLİK TEL KOPTU

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.

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Sosyal medya paylaşılan görüntüde dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü.

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da can pazarı! Lunaparkta dönen salıncak koptu, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da can pazarı! Lunaparkta dönen salıncak koptu, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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