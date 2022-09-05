O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncak düştü. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu salıncaktaki 30 kişiden 13'ünün yaralandığı belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralılar 6. Etap Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da can pazarı! Lunaparkta dönen salıncak koptu, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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