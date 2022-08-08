Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü - Son Dakika
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Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü

08.08.2022 10:37

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sikar şehrinde Hindu takvimine göre uğurlu bir gün olan 'Gyaras' nedeniyle dün akşamdan sabah saatlerine kadar Hindular, Khatu Shyam Tapınağı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, tapınağın girişinde çıkan izdiham nedeniyle 3 kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, yaralılara acil şifalar diledi. - RAJASTHAN

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Kaynak: İHA

Racasthan, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü - Son Dakika
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