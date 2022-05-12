Hindistan'ın Rusya'dan İthalatı Ukrayna Çatışmasından Bu Yana Üç Kattan Fazla Arttı - Son Dakika
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Hindistan'ın Rusya'dan İthalatı Ukrayna Çatışmasından Bu Yana Üç Kattan Fazla Arttı

12.05.2022 09:49
Hindistan'ın Rusya'dan İthalatı Ukrayna Çatışmasından Bu Yana Üç Kattan Fazla Arttı

YENİ DELHİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da yerel bir gazetenin Çarşamba günkü haberine göre, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Hindistan'ın Rusya'dan ithalatı Ukrayna çatışmalarından bu yana üç kattan fazla arttı.

YENİ DELHİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da yerel bir gazetenin Çarşamba günkü haberine göre, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Hindistan'ın Rusya'dan ithalatı Ukrayna çatışmalarından bu yana üç kattan fazla arttı. Financial Express gazetesinin haberine göre, ithalatın bir yıl öncesine göre bu kadar yükselerek 4,67 milyar ABD dolarına ulaşmasının nedeni Rus tedarikçileri sunduğu indirimli fiyatlara bağlanıyor. Haberde, "Rusya'dan sevkiyatlardaki artış, Yeni Delhi'nin artan ham petrol, kömür ve gübre gibi diğer girdilerdeki açığı gidermek için Rus tedarikçilerle iyi anlaşmalar yapma çabaları sayesinde geldi" denildi.

Gazetenin kaynaklardan edindiği geçici verilere dayandırdığı haberine göre, 24 Şubat ile 8 Mayıs arasında Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı ham petrol yüzde 393'lük sıçramayla 1,86 milyar ABD dolarına ulaşırken, petrol ürünleri yüzde 175 artışla 560 milyon ABD dolarına çıktı. Haberde, "Benzer şekilde, kömür, kok kömürü ve kömür tozu ithalatı yüzde 277 artışla 630 milyon ABD dolarına çıkarken, gübre alımları birkaç kat artarak 43 milyon ABD dolarından 376 milyon ABD dolarına çıktı. Gazeteye göre, petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra, ülkenin geniş bir kesiminde bir elektrik krizi baş gösterdiğinden, kömür ithalatındaki artış özellikle yaz aylarında azalmadan devam edecek.

Moskova'dan yapılan ithalattaki artış, Batı'nın "ucuz" Rus petrolünden kaçınma baskısına rağmen Yeni Delhi'nin kendi yolunu çizme kararlılığı olarak görülüyor. Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman daha önce bu girişimi savunurken, "Ülkemin çıkarlarını ve enerji güvenliğini ilk sıraya koyacağım. Petrol mevcutsa ve indirimliyse neden satın almayayım?" demişti. Ancak gazete, aynı dönemde Hindistan'ın Rusya'ya ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 düşüşle 266 milyon ABD dolarında kaldığını da bildirdi. Gazete, kaynaklarının ihracattaki düşüşün temel olarak lojistik ve ödeme sorunlarından kaynaklandığını söylediğini de aktardı. Gazete kaynaklarına göre, "Hindistan'ın Rusya'ya ihracatı 2022 mali yılında 3,3 milyar ABD doları olurken, ithalatı ise 9,79 milyar ABD dolarına ulaştı."

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Yeni Delhi, Ukrayna, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Rusya'dan İthalatı Ukrayna Çatışmasından Bu Yana Üç Kattan Fazla Arttı - Son Dakika


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