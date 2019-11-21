Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi
Son Dakika Dünya Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi - Son Dakika Dünya

Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi

6 saat önce

Hindistan'da "mavi şehir" olarak bilinen Jodhpur'un merdivenleriyle ünlü Toorji Kuyu'sunda 20 metre yükseklikten yapılan serbest dalış, ülkede bu alanda gerçekleştirilen ilk profesyonel etkinlik oldu.

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Hindistan'da "mavi şehir" olarak bilinen Jodhpur'un merdivenleriyle ünlü Toorji Kuyu'sunda 20 metre yükseklikten yapılan serbest dalış, ülkede bu alanda gerçekleştirilen ilk profesyonel etkinlik oldu. Avustralyalı Rhiannan Iffland ile Kolombiyalı Orlando Duque muhteşem bir gösteriye imza attı

Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi

Orlando Magic, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:27 
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