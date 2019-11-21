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Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi
6 saat önce
Hindistan'da "mavi şehir" olarak bilinen Jodhpur'un merdivenleriyle ünlü Toorji Kuyu'sunda 20 metre yükseklikten yapılan serbest dalış, ülkede bu alanda gerçekleştirilen ilk profesyonel etkinlik oldu.
Hindistan'da "mavi şehir" olarak bilinen Jodhpur'un merdivenleriyle ünlü Toorji Kuyu'sunda 20 metre yükseklikten yapılan serbest dalış, ülkede bu alanda gerçekleştirilen ilk profesyonel etkinlik oldu. Avustralyalı Rhiannan Iffland ile Kolombiyalı Orlando Duque muhteşem bir gösteriye imza attı
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:27
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