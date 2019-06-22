Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın TOBB'u Boğaziçi Zirvesi'ne 20 şirketle geliyor
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Hindistan'ın TOBB'u Boğaziçi Zirvesi'ne 20 şirketle geliyor

48 dakika önce

Boğaziçi Zirvesi bu sene yine 80 ülkeyi aşkın katılımla gerçekleştirilecek, Hindistan ise ilk kez bir heyet olarak katılacak.

Hindistan'ın TOBB'u Boğaziçi Zirvesi'ne 20 şirketle geliyor, System.String[]
Boğaziçi Zirvesi bu sene yine 80 ülkeyi aşkın katılımla gerçekleştirilecek, Hindistan ise ilk kez bir heyet olarak katılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:38 
Hindistan, Ekonomi
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