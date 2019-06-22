Hindistan'ın TOBB'u Boğaziçi Zirvesi'ne 20 şirketle geliyor
48 dakika önce
Boğaziçi Zirvesi bu sene yine 80 ülkeyi aşkın katılımla gerçekleştirilecek, Hindistan ise ilk kez bir heyet olarak katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:38
Boğaziçi Zirvesi bu sene yine 80 ülkeyi aşkın katılımla gerçekleştirilecek, Hindistan
ise ilk kez bir heyet olarak katılacak.
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