Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti meclis seçimini Başbakan Modi'nin partisi BJP kazandı - Son Dakika
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti meclis seçimini Başbakan Modi'nin partisi BJP kazandı

10.03.2022 21:29
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti meclis seçimini Başbakan Modi'nin partisi BJP kazandı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti meclis seçimlerini Başbakan Narendra Modi ve partisi Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi-BJP) kazandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti meclis seçimlerini Başbakan Narendra Modi ve partisi Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi-BJP) kazandı.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı oy sayım sonuçlarına göre, Başbakan Modi liderliğindeki BJP, Uttar Pradeş'teki 403 üyeli mecliste 255 sandalye kazanarak seçimden birinci parti olarak çıktı.

Modi ve partisinin popülaritesinin bir çeşit göstergesi olan eyalet meclisi seçimleri, 2024'teki genel seçimler öncesinde Modi ve partisi BJP için bir çeşit referandum olarak değerlendiriliyor.

Modi seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında "2022 seçim sonuçlarının 2024 genel seçimini belirleyeceğine inanıyorum." dedi.

BJP sözcüsü Gaurav Bhatia da "Halk hayaller kuran muhalefeti reddetti." değerlendirmesinde bulundu.

1,35 milyar insanın yaklaşık 5'te birine ev sahipliği yapan Uttar Pradeş eyaletinde BJP üyeleri, seçim sonuçlarını miting düzenleyerek birbirlerini safran rengine boyayarak kutladı.

Pencap'ta eyaleti meclis seçimini "Sıradan Halkın Partisi" kazandı

Ülkenin kuzeyindeki 21 milyona yakın seçmenin bulunduğu Pencap'ta seçimden galip çıkan "Sıradan Halkın Partisi" (Aam Aadmi Partisi-AAP) oldu.

Seçim Komisyonu, 117 üyeli Meclis'te, Arvind Kejriwal liderliğindeki APP'nin 92 sandalye kazandığını açıkladı.

Başbakan Modi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pencap eyalet meclis seçimini kazanan AAP'yi tebrik ederek merkezi hükümetin Pencap'ın refahı için tüm desteği sağlayacağını kaydetti.

Analistler, Pencap'taki seçimin Modi'nin geniş çaplı protestolara yol açan tarım yasalarını geri çekmesinin, protestocu çiftçi grupların öfkesini dindirip dindirmediğini test etmesi açısından önemli olduğuna dikkati çekmişti.

Başbakan Modi, 20 Şubat'ta, Pencap eyaleti meclis seçimleri ve Uttar Pradeş seçimlerinin üçüncü aşaması için gençleri ve ilk kez oy kullanacak seçmenleri sandık başına çağırmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyordu.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protestolarını başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar sırasında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Hindistan'da milletvekilleri, bir yıldır yoğun protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarıyı 29 Kasım 2021'de kabul etmişti.

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Başbakan, Pencap, Tarım, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti meclis seçimini Başbakan Modi'nin partisi BJP kazandı - Son Dakika


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