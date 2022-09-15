Hindistan'da korkunç cinayet! 2 kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi - Son Dakika
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Hindistan'da korkunç cinayet! 2 kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi

15.09.2022 13:49
Hindistan'da korkunç cinayet! 2 kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 18 yaşın altındaki iki kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden birinin yaşanan duruma intihar süsü vermek için cesetleri ağaca astıklarını itiraf ettiği açıklandı. Vahşi olaya kurban giden kız kardeşlerin cesetleri otopsiye gönderildi. İşte detaylar...

Hindistan polisi, ülkenin Lakhimpur bölgesinde bir ailenin kızlarının kaçırılıp istismar edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bölge polis şefi Sanjeev Suman, NDTV kanalına yaptığı açıklamada, kızların şeker kamışı tarlasına götürüldüklerini ve burada cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüklerini söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suman, zanlıların daha sonra intihar süsü vermek için cesetleri ağaca astığının belirlendiğini ifade etti. Hindu hiyerarşisinin en altındaki Dalit kastına mensup olan 18 yaşın altındaki kız kardeşlerin cesetleri otopsiye gönderilirken, cinsel istismar ve cinayetle suçlanan 6 kişi gözaltına alındı.

BENZER BİR OLAY 2020 YILINDA YAŞANMIŞTI

200 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş, kadınlara ve Dalitlere yönelik kabarık bir şiddet siciline sahip. Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler, ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor. Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde 2020'de Dalit mensubu 19 yaşındaki kadınının toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi, yerel halk ve muhalefet partilerinin protestolarını tetiklemişti.

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Kaynak: AA

India, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da korkunç cinayet! 2 kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da korkunç cinayet! 2 kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi - Son Dakika
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