Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü

05.09.2022 10:01
Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow şehrinde, otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow şehrinde, otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

ANI News'in haberine göre, Hazratganj bölgesindeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Otelde hala mahsur kalanlar olabileceğini ifade eden yetkililer, arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin kısa devre olabileceğini belirterek, yangın anında otelde bulunan 30 odanın 18'inin dolu olduğunu ve 35-40 kişi bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Lucknow, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da otelde çıkan yangında 2 kişi öldü - Son Dakika
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