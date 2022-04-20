Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklere kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklerin düzenlenmesine yönelik kısıtlamalar getirildi.

Independent gazetesinin haberine göre, eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ülke genelindeki Hindu dini törenlerinin ardından Müslümanlara yönelik saldırıların gerçekleştirilmesi nedeniyle tüm dini etkinliklerin düzenlenmesi ve buralarda hoparlör kullanımının kısıtlandığını açıkladı.

Adityanath, Ramazan Bayramı ve Hindular tarafından kutlanan Akshaya Tritiya bahar festivali öncesinde polise güvenlik önlemlerini artırması talimatını verdi.

Bu kapsamda, dini etkinliklerin belirlenen alanlarda yapılması zorunluluğu getirilirken, emniyet personelinin izinleri 4 Mayıs'a kadar iptal edildi.

Başbakanlık da Twitter'dan yaptığı duyuruda, dini etkinliklerin artık izin alınarak düzenlenebileceği ve sadece geleneksel etkinliklere izin verileceğini belirtti.

Duyuruda, Başbakan Adityanath'ın "Herkesin ibadetini yapma özgürlüğü var. Mikrofonlar da etkinlik alanının dışına ses çıkmayacak şekilde kullanılabilir. Diğer insanları rahatsız etmeyin." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki Hindu festivalleri sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında gerilimin yükselmesinin ardından çeşitli eyaletler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı, şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddeti teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için "toplu ceza anlamına geldiği" ifade edilerek "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunulmuştu.

Şimdiye kadar 23 kişi gözaltına alındı

Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların taş fırlatmasıyla gerginlik başlamıştı.

Olaylarda 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.

Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.

Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden "son derece endişeli" olunduğunu vurgulamıştı.

Ülkede, Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı. Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.

Emniyet yetkilileri, çatışmayla ilgili isyan ve yasa dışı toplanma suçlarıyla gözaltına alınanların sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Yetkililer, bir kısmı sabıkalı olan 23 kişiden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.