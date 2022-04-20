Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklere kısıtlamalar getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklere kısıtlamalar getirildi

20.04.2022 11:48
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklere kısıtlamalar getirildi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklerin düzenlenmesine yönelik kısıtlamalar getirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklerin düzenlenmesine yönelik kısıtlamalar getirildi.

Independent gazetesinin haberine göre, eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ülke genelindeki Hindu dini törenlerinin ardından Müslümanlara yönelik saldırıların gerçekleştirilmesi nedeniyle tüm dini etkinliklerin düzenlenmesi ve buralarda hoparlör kullanımının kısıtlandığını açıkladı.

Adityanath, Ramazan Bayramı ve Hindular tarafından kutlanan Akshaya Tritiya bahar festivali öncesinde polise güvenlik önlemlerini artırması talimatını verdi.

Bu kapsamda, dini etkinliklerin belirlenen alanlarda yapılması zorunluluğu getirilirken, emniyet personelinin izinleri 4 Mayıs'a kadar iptal edildi.

Başbakanlık da Twitter'dan yaptığı duyuruda, dini etkinliklerin artık izin alınarak düzenlenebileceği ve sadece geleneksel etkinliklere izin verileceğini belirtti.

Duyuruda, Başbakan Adityanath'ın "Herkesin ibadetini yapma özgürlüğü var. Mikrofonlar da etkinlik alanının dışına ses çıkmayacak şekilde kullanılabilir. Diğer insanları rahatsız etmeyin." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki Hindu festivalleri sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında gerilimin yükselmesinin ardından çeşitli eyaletler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı, şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddeti teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için "toplu ceza anlamına geldiği" ifade edilerek "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunulmuştu.

Şimdiye kadar 23 kişi gözaltına alındı

Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların taş fırlatmasıyla gerginlik başlamıştı.

Olaylarda 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.

Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.

Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden "son derece endişeli" olunduğunu vurgulamıştı.

Ülkede, Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı. Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.

Emniyet yetkilileri, çatışmayla ilgili isyan ve yasa dışı toplanma suçlarıyla gözaltına alınanların sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Yetkililer, bir kısmı sabıkalı olan 23 kişiden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.

YORUMLAR
500
Hindistan, Çin ile çatışmaların yaşandığı Ladakh'a dünyanın en yüksek tünelini inşa edecek Hindistan, Çin ile çatışmaların yaşandığı Ladakh'a dünyanın en yüksek tünelini inşa edecek Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Sri Lanka'da polisin protestoculara müdahalesinde 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Togo Cumhuriyeti, Twitter, Hindu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklere kısıtlamalar getirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde dini etkinliklere kısıtlamalar getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement