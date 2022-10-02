Başbakan Narendra Modi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanpur'daki traktör kazası nedeniyle sıkıntılıyım. Düşüncelerim yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden tüm insanlarla. İyi dileklerimiz yaralılar için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da araç devrilmesi sonucu 26 kişi öldü - Son Dakika

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