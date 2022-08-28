Polis Müfettiş Yardımcısı Rajkumar Agarwal yaptığı açıklamada, traktörün Sitarganj kentinden Uttam Nagar kentine gittiğini aktararak, tankerin aşırı hız yaptığını ifade etti. - UTTARAKHAND

Kaynak: İHA

Uttarakhand, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da tanker traktöre çarptı: 6 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

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