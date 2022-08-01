Aşırı yağışlar nedeniyle Hindistan'daki Ganj Nehri'de su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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Aşırı yağışlar nedeniyle Hindistan'daki Ganj Nehri'de su seviyesi yükseldi

01.08.2022 22:56
Aşırı yağışlar nedeniyle Hindistan'daki Ganj Nehri'de su seviyesi yükseldi

Hindistan'ın Varanasi kentinde, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış Ganj Nehri'de su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Hindistan'ın Varanasi kentinde, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış Ganj Nehri'de su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

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Kaynak: AA

Ganj Nehri, India, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı yağışlar nedeniyle Hindistan'daki Ganj Nehri'de su seviyesi yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşırı yağışlar nedeniyle Hindistan'daki Ganj Nehri'de su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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