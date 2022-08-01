Hindistan'ın Varanasi kentinde, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış Ganj Nehri 'de su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aşırı yağışlar nedeniyle Hindistan'daki Ganj Nehri'de su seviyesi yükseldi - Son Dakika

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