"Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık" - Son Dakika

"Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık"
16.10.2020 10:37
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Bu artış, ülkemizdeki makine, ilaç, kimya, bilgisayar ve elektrik-elektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki yeni buluşlardan kaynaklandı. Böylece ilk defa dünyada 13'üncü sıraya yükselmiş olduk. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bıraktık" dedi.
-İHA-
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