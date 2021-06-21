Hindistan, Japonya'yı, Hint sporculara yönelik Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle "ayrımcılıkla" suçladı - Son Dakika

Hindistan Olimpiyat Birliği, Japonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve personel için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının "ayrımcı ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Birlik, Organizasyon Komitesi'ne gönderdiği mektupta, Japon hükümetini, aralarında Hindistan'ın da olduğu 11 ülkenin sporcu kafilelerine getirdiği ilave tedbirler nedeniyle eleştirdi.

Sporculara ve diğer kafile mensuplarına Japonya'ya gelmeden 1 hafta içinde her gün test olma zorunluluğu getiren ve ülkeye geldikten sonra 3 gün diğer kafilelerle temasta bulunmasını yasaklayan tedbirlerin "ayrımcı ve adaletsiz" olduğunu savunan Birlik, Hint sporcuların performansını olumsuz etkileyecek uygulamalardan kaçınılmasını istedi.

Mektupta, "Her ne kadar ülkenin kendi vatandaşlarını korumak için tedbirler almasına saygı duysak da iki doz aşılanmış, ülkeye gelmeden önce 7 gün boyunca test edilmiş Hint sporcuların, neden tam da fiziksel performanslarının en yüksek seviyede tutulması gerektiği bir dönemde 3 gün boyunca izole edilmeleri gerektiğini anlamıyoruz. Hint sporcuların, 5 yıl boyunca çalıştıkları olimpiyatlara 5 gün kala ayrımcılığa uğramaları adil değildir." ifadelerine yer verildi.

2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.