Hindistan, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

YENİ Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımını onayladı.

YENİ Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımını onayladı. Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın aşı seçeneklerini genişleterek, Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladığını bildirdi. Şimdiye kadar 5 Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdiklerini belirten Mandaviya, söz konusu aşının ülkenin salgına karşı toplu mücadelesini daha da artıracağını ifade etti. Johnson&Johnson şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olduğu yönündeki raporların ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Söz konusu aşının kullanımı nisanda ABD'de de durdurulmuş ancak kısa süre sonra yetkililerce acil kullanımına tekrar izin verilmişti.

Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı

Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi

Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi