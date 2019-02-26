Son Dakika Haberleri: Hindistan: "Kampları Vurduk"; Pakistan: "Kaçarken Boş Alanı Vurdular"

Hindistan: "Kampları Vurduk"; Pakistan: "Kaçarken Boş Alanı Vurdular"

46 dakika önce

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi.

Hindistan:
Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi.

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, Twitter'da olay yerine ait olduğunu söylediği fotoğrafları paylaşarak, "Panikle kaçan Hindistan uçakları boş alanı vurdu" mesajını paylaştı.

Ghafoor, "Hint uçakları Muzafarabad bölgesinden sızdı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili müdahalesi sonrası, uçak bombasını acele bir şekilde Balakot yakınında ormanlık bir alana bıraktı. Kayıp ya da hasar yok" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı, Hindistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti

Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan: "Kampları Vurduk"; Pakistan: "Kaçarken Boş Alanı Vurdular"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]