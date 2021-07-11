Hindistan, Kandahar Konsolosluğundaki çalışanlarını ülkeye getirdi - Son Dakika

Afganistan'da Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine Yeni Delhi yönetimi, Kandahar Konsolosluğundaki çalışanlarını çekme kararı aldı.

Hint medyasının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, bölgede çatışmaların artması nedeniyle Kandahar Konsolosluğundaki yaklaşık 50 diplomat ile memurun geri çekildiği belirtildi.

Yetkililer, Konsolosluk çalışanlarının Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla dün Delhi'ye getirildiğini ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'daki güvenlik durumunun yakından takip edildiği ve personel güvenliğinin oldukça önemli olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Kandahar Başkonsolosluğu kapatılmadı." dedi.

Bagchi, Kandahar vilayeti yakınındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle Konsolosluk'ta görevli yerel personel dışındaki çalışanların şimdilik geri getirildiğini belirtti.

Bunun, durum istikrara kavuşana kadar alınmış tamamen geçici bir önlem olduğunu vurgulayan Bagchi, Konsolosluk hizmetlerinin yerel çalışanlar vasıtasıyla süreceği bilgisini verdi.

Taliban, Eylül 1994'te, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde 50 medrese öğrencisiyle kurulmuştu ve bu nedenle Kandahar vilayeti örgüt için ayrı bir önem taşıyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar 2015'te de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.