Hindistan kaplan nüfusunu artırma konusunda hedefine ulaşamadı - Son Dakika

YENİ Hindistan'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplan nüfusunun hedeflenen seviyeye getirilemediği bildirildi.

Vahşi Yaşam Çalışmaları Merkezi Yöneticisi K. Ullas Karanth, 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü öncesinde AA muhabirine ülkedeki kaplan nüfusuna ilişkin bilgi verdi.

Karanth, geçen 50 yılda gösterilen çabalar sonucu Hindistan'da kaplan nüfusunun 3 bin civarına çıktığını belirterek, ülkede doğa koşullarının 15 bin kaplana ev sahipliği yapmaya elverişli olduğunu vurguladı.

Kaplan sayısını istedikleri rakama ulaştıramadıklarını ifade eden Karanth, 2014 yılından bu yana kaplan nüfusuna yalnızca 741 yeni üyenin katıldığını söyledi.

Karanth, şehirleşmeden ziyade kaçak avlanmanın, ormansızlaşmanın, sığır otlatmanın ve otoyol yapımlarının, kaplan nüfusunun çoğalmasını engelleyen faktörler olduğunu, yalnızca güzel korunan bölgelerde üremenin iyi olduğunu söyledi.

K. Ullas Karanth, Hindistan'ın Nepal, Butan ve Bangladeş ile kaplanların korunması konusunda iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Bir zamanlar geniş bir coğrafyada yaşayan kaplanlar, bugün Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehdidi altındaki hayvanlar listesinde yer alıyor.