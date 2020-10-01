Keşmir'de Pakistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Hint askeri öldü - Son Dakika

Hindistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) Pakistan tarafından açılan ateş sonucu 3 askerinin öldüğünü bildirdi.

Hindistan-Pakistan sınırındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) tansiyon yükseldi. Bölgede Pakistan tarafından açılan ateş sonucu 3 Hint askerinin öldüğü, 4 askerin yaralandığı bildirildi. Hindistan Ordu Sözcüsü Rajesh Kalia, askerlerin Pakistan birliklerinin hiçbir neden olmadan ateş açması sonucu öldüğünü iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Hindistan'ın dün bölgede ateşkesi ihlal ederek 1 sivili yaraladıkları öne sürüldü. Açıklamada, Hindistan'ın bu yıl 2 bin 404 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, 19 sivilin ölümüne yol açtığı belirtildi. - KEŞMİR