- Hindistan Keşmir'de yerleşim yerlerine saldırdı: 3 sivil hayatını kaybetti- Hindistan'ın roketli saldırı anı kamerada - Son Dakika

- Hindistan Keşmir'de yerleşim yerlerine saldırdı: 3 sivil hayatını kaybetti- Hindistan'ın roketli saldırı anı kamerada

- Hindistan Keşmir'de yerleşim yerlerine saldırdı: 3 sivil hayatını kaybetti Hindistan'ın roketli saldırı anı kamerada Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) Hindistan kuvvetlerinin roketli saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

- Hindistan Keşmir'de yerleşim yerlerine saldırdı: 3 sivil hayatını kaybetti Hindistan'ın roketli saldırı anı kamerada KEŞMİR - Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) Hindistan kuvvetlerinin roketli saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı. Hindistan'a ait birlikler Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) yer alan yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil de yaralandı. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler yapılan açıklamada, yaşanan olayın ateşkes ihlali olarak nitelendirildiği ve Pakistan birliklerinin Hindistan'a ait hedefleri vurarak karşılık verdiği bildirildi. Hindistan'ın evleri vurduğu an kameralara saniye saniye yansıdı.

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