Hindistan Kilit Önemde Buğday Ürünlerinin İhracatına Kısıtlama Getirecek - Son Dakika
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Hindistan Kilit Önemde Buğday Ürünlerinin İhracatına Kısıtlama Getirecek

07.07.2022 23:00
Hindistan Kilit Önemde Buğday Ürünlerinin İhracatına Kısıtlama Getirecek

YENİ DELHİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hintli yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan hükümeti aralarında un, kepekli un ve irmiğin de yer aldığı kilit buğday ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirdi.

YENİ DELHİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hintli yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan hükümeti aralarında un, kepekli un ve irmiğin de yer aldığı kilit buğday ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirdi. Kısıtlama 12 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek. Federal Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın Dış Ticaret Genel Başkanlığı tarafından yayımlanan bildirimde, tüccarlardan malları ihraç ederken izin almaları talep edildi. Bildirimde, "Buğday ihracatında serbest politika sürüyor ancak ihracatçılar buğday ihracatına dair bakanlık içi komitenin tavsiyesine tabi olacak" dendi. Yeni Delhi, ülkenin genel gıda güvenliğinin yönetilmesi ile komşu ve savunmasız ülkelerin ihtiyaçlarının desteklenmesi için Mayıs ayı ortasında buğday ihracatını yasaklamıştı. Bu adım, kavurucu sıcak hava dalgasının buğday üretimini düşürmesi ve yurtiçi fiyatların rekor seviyeye ulaşmasının ardından ülke içindeki fiyatlarda artışı kontrol altına almak için de atıldı. Buğday fiyatları, kısmen birçok ithalatçının ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle iki katına çıkmıştı.

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Kaynak: Xinhua

Yeni Delhi, Kısıtlama, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Kilit Önemde Buğday Ürünlerinin İhracatına Kısıtlama Getirecek - Son Dakika

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