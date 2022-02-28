Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası uçuş yasağını uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası uçuş yasağını uzattı

28.02.2022 12:35
Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası uçuş yasağını uzattı

Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası ticari uçuşlara başlama tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası ticari uçuşlara başlama tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (DGCA) yapılan açıklamada, 28 Şubat'a kadar askıya alınan uluslararası uçuş yasağının bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "seyahat balonu" kapsamındaki uçuşların etkilenmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan söz konusu kararın uluslararası kargo faaliyetlerinin ve havacılık yönetimi tarafından onaylanan uçuşları kapsamadığı aktarıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 13 vaka ile toplam vaka sayısı 429 milyon 241 bin 30'a yükseldi.

Son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 513 bin 843'e çıktı.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz'den 28 Şubat açıklaması Açıklaması Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz'den 28 Şubat açıklaması Açıklaması

Havacılık, 28 Şubat, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası uçuş yasağını uzattı - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası uçuş yasağını uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement