Hindistan Kriket Takımı Kaptanı ve Bollywood oyuncusu eşinden Kovid-19 mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan Kriket Takımı Kaptanı ve Bollywood oyuncusu eşinden Kovid-19 mesajı - Son Dakika

Hindistan Kriket Takımı Kaptanı ve Bollywood oyuncusu eşinden Kovid-19 mesajı

6 saat önce

YENİ Hindistan Kriket Takımı Kaptanı Virat Kohli ve Bollywood sineması oyuncusu eşi Anuşka Şarma, yayınladıkları mesajla Hindistan halkından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 3 hafta evlerinde kalmalarını istedi.

Hindistan Kriket Takımı Kaptanı ve Bollywood oyuncusu eşinden Kovid-19 mesajı, System.String[]

YENİ Hindistan Kriket Takımı Kaptanı Virat Kohli ve Bollywood sineması oyuncusu eşi Anuşka Şarma, yayınladıkları mesajla Hindistan halkından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 3 hafta evlerinde kalmalarını istedi.

Twitter'da toplam 55 milyon takipçisi olan çift, kendi hesaplarından ayrı ayrı paylaştıkları videoda, ülkede dün ilan edilen 21 günlük sokağa çıkma yasağı ve Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çift, "sınav döneminden" geçtiklerine dikkati çekerek, durumun ciddiyetinin farkına varılmasını istedi.

Halktan, virüsten korunmak için alınan tedbirlere uymaları ve dayanışma göstermelerini isteyen çift, "Evinizde kalın ve ailenizi Kovid-19'dan koruyun. Eğer dikkat etmezseniz, tüm ulus ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Ünlü çift, salgınla mücadelenin zaman alacağının altını çizerek, halkın 21 günlük sokağa çıkma yasağına uymalarının önemine işaret etti.

Kohli ve Şarma, "Birliğinizi gösterin, canınızı ve ülkenizi koruyun." dedi.

Başbakan Narendra Modi, dün gece yarısından itibaren 3 hafta boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.

Hindistan'da Kovid-19 salgını sebebiyle 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:30 Kaynak: AA

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