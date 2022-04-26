Hindistan, küresel talebi karşılamak için daha fazla buğday arzına hazır - Son Dakika

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) düzenlemelerinin izin vermesi halinde daha fazla buğday arz edebileceklerini açıkladı.
Times of India'nın haberine göre Jaishankar, Rusya- Ukrayna savaşında Hindistan'ın duruşu ve savaş nedeniyle bölgesel ve küresel ölçekteki buğday arzının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Jaishankar, Hindistan'ın küresel meselelerle ilgili daha büyük roller oynamak istediğini kaydetti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan buğday üretiminden kaynaklanan açığı kapatmaya hazır olduklarını vurgulayan Jaishankar, DTÖ düzenlemelerinin izin vermesi durumunda daha fazla buğday arz edebileceklerini belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ekiminin önemli ölçüde düştüğü, stokların azaldığı ve bazı temel gıda ürünlerinin temininin zora girebileceği ifade ediliyordu.
Kaynak: AA
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