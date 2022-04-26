Hindistan, küresel talebi karşılamak için daha fazla buğday arzına hazır - Son Dakika
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Hindistan, küresel talebi karşılamak için daha fazla buğday arzına hazır

26.04.2022 11:59
Hindistan, küresel talebi karşılamak için daha fazla buğday arzına hazır

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) düzenlemelerinin izin vermesi halinde daha fazla buğday arz edebileceklerini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) düzenlemelerinin izin vermesi halinde daha fazla buğday arz edebileceklerini açıkladı.

Times of India'nın haberine göre Jaishankar, Rusya- Ukrayna savaşında Hindistan'ın duruşu ve savaş nedeniyle bölgesel ve küresel ölçekteki buğday arzının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Jaishankar, Hindistan'ın küresel meselelerle ilgili daha büyük roller oynamak istediğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan buğday üretiminden kaynaklanan açığı kapatmaya hazır olduklarını vurgulayan Jaishankar, DTÖ düzenlemelerinin izin vermesi durumunda daha fazla buğday arz edebileceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ekiminin önemli ölçüde düştüğü, stokların azaldığı ve bazı temel gıda ürünlerinin temininin zora girebileceği ifade ediliyordu.

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Dünya Ticaret Örgütü, Ukrayna, Buğday, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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