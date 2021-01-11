Hindistan, Ladakh'ta yakalanan Çin askerinin geri verildiğini açıkladı - Son Dakika

Hindistan, Ladakh'ta yakalanan Çin askerinin geri verildiğini açıkladı

11.01.2021 13:05
Hindistan, Ladakh'ta yakalanan Çin askerinin geri verildiğini açıkladı, System.String[]

Hindistan ordusu, Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde tutuklanan askerin Çin'e iade edildiğini bildirdi.

Hindistan ordusu, Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde tutuklanan askerin Çin'e iade edildiğini bildirdi.

Hint ordusundan yapılan açıklamada, "8 Ocak'ta yakalanan Çin Halk Kurtuluş Ordusu askeri, Chushul-Moldo bölgesinde saat 10.10'da Çin'e iade edildi." ifadesi kullanıldı.

Çinli bir asker, Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde Hint Ordusu tarafından geçen hafta tutuklanmıştı.

Hint ordusundan yapılan açıklamada da "Çinli bir askerin Pangong Tso Gölü güneyindeki Hint bölgesine girdiği" gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Çinli askerin, Hint ve Çin kontrolündeki bölgeleri ayıran ve "Fiili Kontrol Hattı" olarak adlandırılan sınır bölgesini hangi koşullar altında aştığının soruşturulduğu belirtilmişti.

Çin ise Hindistan'ı iki ülkenin uzlaştığı sisteme göre "askeri derhal iade etmeye ve sınır gerginliklerinin giderilmesine katkıda bulunmaya" çağırmıştı.

Hindistan-Çin gerilimi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin, sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asker, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Ladakh'ta yakalanan Çin askerinin geri verildiğini açıkladı - Son Dakika


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