Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti

13.10.2020 19:02
Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti, System.String[]

ABD Başkanı Trump'ı rüyasında gördüğünden beri tapındığını söyleyen Hint Bussa Krişna ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Krişna, koronavirüse yakalanan Trump'ın iyileşmesi için 4 gün boyunca oruç tutmuştu.

Hindistan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyileşmesi için dört gün boyunca oruç tutan 38 yaşındaki bir çiftçinin kalp durması sonucu öldüğünü yazdı.

Ailesine göre Telangana eyaletinde yaşayan Bussa Krişna Raju, Trump'a tanrı gibi taptığını söylüyordu. Raju evini Trump'ın gerçek boyutta bir heykelinin yer aldığı bir tapınağa çevirmişti.

Times of India gazetesinin haberine göre Raju, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini alınca bunalıma girdi. Raju, Trump'ın iyileşmesi için dört gün oruç tuttu. Orucunu cuma günü sona erdiren Raju, ertesi gün bir yakınının evinde çay içerken fenalaştı.

"TRUMP'I DUYUNCA YIKILDI"

Daha önce bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Raju kurtarılamadı. Raju'nun ölüm nedeninin tuttuğu oruçla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Bir yakını "Trump'ın testinin pozitif çıktığını öğrenince yıkıldı. Uykusuz geceler geçirdi, Üç-dört gün bir şey yemedi, dua etti. Kalp durması sonucu öldü" dedi.

Raju daha önce, Times of India gazetesine rüyasına girdikten sonra Trump'a tapmaya başladığını söylemişti. Bussa Krişna Raja, Şubat'ta Trump'ın Hindistan'a ziyareti sırasında "Çok gurur duyuyorum çünkü tanrım Hindistan'a geldi. Trump'a tanrı olarak tapıyorum ve yakında onunla buluşacağıma inanıyorum. Trump terörle mücadelede büyük rol oynadı" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a 1 Ekim'de koronavirüs teşhis konmuştu. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırılan Trump üç gün sonra taburcu edilmişti.

Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti
Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Rüyasında gördüğünden beri Trump'a tapındığını söyleyen Hint hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC
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