Hindistan menzili artırılan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti - Son Dakika
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Hindistan menzili artırılan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti

05.03.2022 14:53
Hindistan menzili artırılan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti

YENİ Hindistan'ın artırılmış menzilli süpersonik BrahMos seyir füzesi denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

YENİ Hindistan'ın artırılmış menzilli süpersonik BrahMos seyir füzesi denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, BrahMos füzesinin Chennai savaş gemisi üzerinden fırlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, füzenin artırılmış menziliyle hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Hem Chennai gemisi hem de BrahMos füzesinin yerel üretim olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun Hindistan'ın füze ve gemi teknolojisinde katettiği gelişmeyi gösterdiği ve Hint donanmasına katkı sunacakları belirtildi.

Açıklamada, donanmanın edindiği askeri ekipmanla deniz sahası dışında da daha kapsamlı operasyonlar yürütebileceği aktarıldı.

Sesten 2,8 kat hızlı BrahMos'un karadan, denizden ve havadan fırlatılabilme özelliği bulunuyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri ile Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan füze, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

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Savaş Gemisi, India, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan menzili artırılan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti - Son Dakika


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