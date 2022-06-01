Hindistan merkezli havayolu şirketi iki yıl aradan sonra Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında Türkiye uçuşlarını durduran Hindistan merkezli IndıGo Havayolları, iki yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında bir çok ülke kapanmaya gitmiş, bu kapsam havayolu şirketleri dış hat uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Salgın nedeniyle Türkiye seferlerini durduran IndıGo Havayolları, iki yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye uçmaya başladı. Bu kapsamda Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi havalanan Airbus A321 tipi tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kabin ekipleri çiçeklerle karşılandı.

Haftanın 7 günü karşılıklı sefer

Yine İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Delhi'ye gerçekleştirilecek uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak üzere check-in adasına gelen yolcular da havayolu şirketine yer hizmeti veren Turkısh Ground Servıcespersonelleri tarafından çiçek ve çikolatayla karşılandı. Havayolu şirketi, haftanın her günü İstanbul-Yeni Delhi hattında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Artan talep doğrultusunda ise seferlerin artırması bekleniyor.