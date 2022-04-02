Hindistan, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle ilerletmeyi amaçlıyor - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Indianexpress'in haberine göre, Modi, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Nepal ile barış, gelişme ve zenginleşme yolunda sıkı dost olduklarını vurgulayarak "Enerji iş birliğine ilişkin ortak vizyon beyanımız, gelecekteki ilişkimizin şablonu olacak. İş birliğimizin çeşitli yönlerini tartışıp projelerin ilerleyişini gözden geçirdik ve ayrıca gelecek planlamasını görüştük. İkimiz de enerji sektöründeki fırsatlardan yararlanmamız gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Hint şirketlerin, Nepal'de hidroelektrik geliştirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirten Modi, "Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık. Nepal'in, ekonomik kalkınmasına olumlu katkılarda bulunurken Hindistan'a enerji ihraç etmesi büyük mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Modi, Nepal'den enerji ithal etmek için birkaç teklifin daha onaylandığını bildirerek, Nepal'in bölgeye sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve temiz enerjiyi teşvik etmeye yardımcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nepal ile sınır ticaretine daha fazla önem verilmesi konusunda da fikir birliğinde olduklarını belirten Modi, bugün faaliyete giren Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Jaynagar'dan Nepal'in Janakpur kentindeki Kurtha'ya uzanan tren hattının da buna imkan sağlayacağını kaydetti.

Deuba da Modi'ye ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye çıkardığı için teşekkür ederek "Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım. Hindistan'ın Kovid-19'u etkili bir şekilde yönettiğini gördük ve ayrıca bize aşı sağlayarak yardım ettiği için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.