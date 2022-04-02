Hindistan, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle ilerletmeyi amaçlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle ilerletmeyi amaçlıyor

02.04.2022 12:32
Hindistan, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle ilerletmeyi amaçlıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Indianexpress'in haberine göre, Modi, Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Nepal ile barış, gelişme ve zenginleşme yolunda sıkı dost olduklarını vurgulayarak "Enerji iş birliğine ilişkin ortak vizyon beyanımız, gelecekteki ilişkimizin şablonu olacak. İş birliğimizin çeşitli yönlerini tartışıp projelerin ilerleyişini gözden geçirdik ve ayrıca gelecek planlamasını görüştük. İkimiz de enerji sektöründeki fırsatlardan yararlanmamız gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Hint şirketlerin, Nepal'de hidroelektrik geliştirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirten Modi, "Hint şirketlerin Nepal'in hidroelektrik geliştirme projelerine daha fazla katılımı konusunda anlaştık. Nepal'in, ekonomik kalkınmasına olumlu katkılarda bulunurken Hindistan'a enerji ihraç etmesi büyük mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Modi, Nepal'den enerji ithal etmek için birkaç teklifin daha onaylandığını bildirerek, Nepal'in bölgeye sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve temiz enerjiyi teşvik etmeye yardımcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nepal ile sınır ticaretine daha fazla önem verilmesi konusunda da fikir birliğinde olduklarını belirten Modi, bugün faaliyete giren Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Jaynagar'dan Nepal'in Janakpur kentindeki Kurtha'ya uzanan tren hattının da buna imkan sağlayacağını kaydetti.

Deuba da Modi'ye ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye çıkardığı için teşekkür ederek "Hindistan'ın, Modi'nin vizyoner liderliği altında kaydettiği ilerlemeye hayranım. Hindistan'ın Kovid-19'u etkili bir şekilde yönettiğini gördük ve ayrıca bize aşı sağlayarak yardım ettiği için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirdi Hindistan'da akademisyenler ve aktivistler, okullardaki başörtüsü yasağını eleştirdi Beijing, 2025'te Kömürsüz Isınma Arzını Gerçekleştirmeyi Hedefliyor Beijing, 2025'te Kömürsüz Isınma Arzını Gerçekleştirmeyi Hedefliyor

Narendra Modi, Enerji, India, Nepal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle ilerletmeyi amaçlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan, Nepal'le ilişkileri yeni projelerle ilerletmeyi amaçlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement