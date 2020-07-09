Hindistan'nın Mumbai kentinde sel felaketi - Son Dakika

Hindistan'nın Mumbai kentinde sel felaketi
Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli ve düzensiz yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli ve düzensiz yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Önümüzdeki günlerde yağmurun şiddetini azaltacağı ve Hindistan'da son dönemde etkili olan yağışların düzensiz bir şekilde devam edeceği açıklandı. Mumbai ve komşu bölgelerde su baskınlarının yaşanmasından sonra Hindistan özel hava ajansı tarafından yapılan açıklamada, yağmurun şiddetini bir süre azaltacağı 11 Temmuz'dan itibaren bir artış görüleceği öğrenildi.
Hindistan Meteoroloji Departmanı, yağmurun şiddetinin önümüzdeki günlerde kademeli olarak azalmasının beklendiğini söyledi. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:48 Kaynak: İHA
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