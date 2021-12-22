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Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi "Pralay"ı test etti - Son Dakika

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi "Pralay"ı test etti

22.12.2021 19:49
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi "Pralay"ı test etti

YENİ Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test ettiği bildirildi.

YENİ Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test ettiği bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Pralay" füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.

Araştırma Geliştirme, Füze Sistemi, Nükleer, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi 'Pralay'ı test etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan nükleer başlık taşıyabilen füze sistemi "Pralay"ı test etti - Son Dakika
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