Üye Girişi
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesi "Agni P"yi test etti - Son Dakika

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesi "Agni P"yi test etti

18.12.2021 17:56
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesi "Agni P"yi test etti

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi test ettiği bildirildi.

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi test ettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen Agni P füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.

İlk denemesi 28 Haziran'da yapılan Agni P'nin, ikinci testin de başarıyla sonuçlanmasının ardından füze sisteminin kısa süre içinde Hindistan ordusunun kullanımına sunulacağı ifade ediliyor.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.

Araştırma Geliştirme, Füze Sistemi, Nükleer, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesi 'Agni P'yi test etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:49 Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti
17:42 ASELSAN, "Katar iddialarına" ilişkin hukuki süreç başlattı
17:23 Bergüzar Korel'den: Fazla eşyalarımdan kurtuldum, çoğu artık kolumun girdiği pantolonlarım
17:19 Son Dakika: Kadın futbolunun tarihteki ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
17:17 Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır
17:16 Pereira'nın derbi planları bozuldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç
17:14 Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü
16:48 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki
16:23 Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz
16:22 Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor
Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi         
17:53
Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan tercih! Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler netleşti         
17:49
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 18:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesi "Agni P"yi test etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement