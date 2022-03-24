Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti - Son Dakika
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Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti

24.03.2022 16:13
Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti

Hindistan, nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Hindistan, nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı.

The National News'ün haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, Andaman ve Nicobar Adaları'ndan test edilen füzenin belirlenen hedefi tam vurduğu ifade edildi.

Füze denemesinin başarılı olması, silah ithalatını azaltmayı ve savunma ihracatını artırmayı hedefleyen Hindistan için önemli bir adım olarak görülüyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart'ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

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Araştırma, Pakistan, Nükleer, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti - Son Dakika


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