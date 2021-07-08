Hindistan ordusu: Keşmir'de Kontrol Hattı'nda sınırı geçmek isteyen Pakistanlı grup engellendi - Son Dakika

Keşmir'de Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nda (LoC) Cammu Keşmir tarafına geçmek isteyen bir grup Pakistanlı, Hint askerlerince engellendi.

Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada "teröristler" olarak nitelendirilen Pakistanlılarla Hint askerleri arasında çatışma yaşandığı, bir Pakistanlının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, grubun sınırı geçme girişiminin engellendiği kaydedildi.

Olayın, Hindistan ve Pakistan arasında ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkes ile tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda şubatta varılan anlaşmanın ardından ilk sınırdan sızma teşebbüsü olduğu ifade edildi.

-Keşmir meselesi

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekildi. O dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların sonunda geçici ateşkesle Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusunda yüzde 20'lik kısım da Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????