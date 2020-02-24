Hindistan oto fuarında Toksan büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Hindistan oto fuarında Toksan büyük ilgi gördü

6 saat önce

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan A.Ş, dünyanın dev otomobil ve yedek parça üreticilerini bir araya getiren Hindistan'daki Auto Expo'da (Otomobil Fuarında) büyük ilgi gördü.

Hindistan oto fuarında Toksan büyük ilgi gördü, System.String[]

Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan A.Ş, dünyanın dev otomobil ve yedek parça üreticilerini bir araya getiren Hindistan'daki Auto Expo'da (Otomobil Fuarında) büyük ilgi gördü. Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya, Hindistan'ın en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Yeni Delhi'de 6-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen fuarın, uluslararası otomobil endüstrisi için çok önemli bir zemin olduğunu söyledi. Fuarın dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'a açılan kapı olarak görüldüğünü kaydeden Sarıkaya, organizasyonun Hindistan ve Asya bölgesinde önemsenen bir marka haline geldiğine işaret etti.


Fuara Türkiye'den otomotiv yan sanayi alanında katılan tek firma olduklarını kaydeden Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya, Auto Expo Compenents ve Auto Expo Motor Show olmak üzere iki ayrı organizasyonun gerçekleştirildiği fuarın Toksan açısından çok önemli görüşmeleri gerçekleştirdikleri bir platform olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Dünyanın önde gelen OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) firmaları ile temas sağlayarak araç hafifletme teknolojilerimiz, tasarım kabiliyetimiz ve mekanizmalı parçalarımızı tanıttık. Standımıza gösterilen ilgi, küresel pazarda marka olma yolunda ilerleyen Toksan için gurur vericiydi" dedi.


Erol Sarıkaya, Türkiye'nin Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Ergezer'in de fuara gelerek Toksan'ın standını ziyaret ettiğini ve Hindistan pazarı ile ilgili önemli bilgileri kendileriyle paylaştığını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Hindistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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