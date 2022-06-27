Açıklamada, bunlara ek olarak farklı hesaplara da erişimin engellendiği ve bundan "derin endişe" duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Pakistan, Twitter, India, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan, Pakistan'a ait Twitter hesaplarına erişimi engelledi - Son Dakika

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