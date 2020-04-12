Hindistan Pakistan arasında çatışma: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Hindistan Pakistan arasında çatışma: 3 ölü, 6 yaralı
6 saat önce
Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışma sonucu Hindistan'ın Kupwara bölgesinde 8 yaşındaki bir çocuk ile 2 sivil hayatını kaybetti. Pakistan tarafında ise son 24 saattir devam eden çatışma nedeniyle 6 sivil yaralandı.
Pakistan ve Hindistan arasında Kontrol Hattı'nda 2 gündür çatışmalar yaşanıyor. - İSLAMABAD
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:40 Kaynak: İHA
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