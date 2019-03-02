Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan arasında çatışma: 7 ölü, 2 yaralı

Hindistan-Pakistan arasında çatışma: 7 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Hindistan-Pakistan arasında çatışma: 7 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:50 

Hindistan, Pakistan, Ekonomi
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