Hindistan-Pakistan arasında çatışma: 7 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.
Hindistan
ve Pakistan
'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:50
Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı
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Son Dakika! Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
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