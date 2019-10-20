Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü

Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü

1 saat önce

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 9'u Hint askeri 16 kişi öldü.

Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü, System.String[]

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 9'u Hint askeri 16 kişi öldü.


Pakistan'dan yapılan açıklamada, Keşmir'deki kontrol hattında Hindistan tarafından ateş açılması sonucu 6 sivil ve 1 askerin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ateşe karşılık verilmesi ile 9 Hint askerinin de öldürüldüğü bildirildi.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, Hindistan'ın sivil bölgelere ateş açması sonucu 43 dükkan, 53 ev, 6 araç ve 3 motosikletin zarar gördüğü ifade edildi. - İSLAMABAD

Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşinin içinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü
Emine Bulut cinayetinin tüyler ürperten yeni görüntüleri ortaya çıktı Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]