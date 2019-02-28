Hindistan-Pakistan arasında tren seferleri durdu
7 dakika önce
Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan demir yolu hattında seferler iptal edildi.
Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan demir yolu hattında seferler iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:10
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