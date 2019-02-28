Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan arasında tren seferleri durdu

Hindistan-Pakistan arasında tren seferleri durdu

7 dakika önce

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan demir yolu hattında seferler iptal edildi.

Hindistan-Pakistan arasında tren seferleri durdu, System.String[]
Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan demir yolu hattında seferler iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:10 

Lahor, Delhi, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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