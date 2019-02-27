Hindistan-Pakistan çatışması sonrası Dışişlerinden açıklama
43 dakika önce
Hindistan ve Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren çatışmanın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:45
Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı