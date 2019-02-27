Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan çatışması sonrası Dışişlerinden açıklama

Hindistan-Pakistan çatışması sonrası Dışişlerinden açıklama

43 dakika önce

Hindistan ve Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren çatışmanın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Hindistan-Pakistan çatışması sonrası Dışişlerinden açıklama, System.String[]
Hindistan ve Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren çatışmanın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:45 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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