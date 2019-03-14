Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan Gerilimi Captain Marvel'i Vurdu

Hindistan-Pakistan Gerilimi Captain Marvel'i Vurdu

1 saat önce

The Walt Disney'in (Disney) Hindistan'da bulunan bölge ofisi, Captain Marvel'i iki ülke arasındaki gerilim yüzünden Pakistan'a satmadığı için film bu ülkede vizyona giremeyecek.

Hindistan-Pakistan Gerilimi Captain Marvel'i Vurdu, System.String[]
The Walt Disney'in (Disney) Hindistan'da bulunan bölge ofisi, Captain Marvel'i iki ülke arasındaki gerilim yüzünden Pakistan'a satmadığı için film bu ülkede vizyona giremeyecek.

Pakistan Today'de yer alan habere göre, iki ülke arasında yaşanan gerilim sonrası Hindistan'da bulunan Disney bölge ofisi, Captain Marvel filmini Pakistan'a satmama kararı aldı.

The Walt Disney filmlerinin Pakistan'daki dağıtıcısı olan şirketin Disney India şirketiyle anlaşamadığı belirtililen haberde, gelecek dönemlerde çıkacak Disney filmlerinin de Pakistan'da vizyona girmeme tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilim 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyla tırmanmaya başlamıştı.

Gerilim, Hindistan'ın Pakistan hava sahasını ihlal etmesi, ardından Pakistan'ın Hindistan'da 6 noktayı vurup 2 Hint uçağını düşürmesiyle zirveye çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:18 Kaynak: AA

Pakistan, Hindistan, Güncel
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