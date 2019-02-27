Hindistan-Pakistan hattında tansiyon yükseliyor
26 dakika önce
Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği hava saldırısının ardından taraflar arasında gelirim artarken, bugün bir Hint savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Hindistan
'ın Pakistan
'da düzenlediği hava saldırısının ardından taraflar arasında gelirim artarken, bugün bir Hint savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:20
Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat
Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar