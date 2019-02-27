Son Dakika Haberleri: Hindistan-Pakistan hattında tansiyon yükseliyor

Hindistan-Pakistan hattında tansiyon yükseliyor

26 dakika önce

Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği hava saldırısının ardından taraflar arasında gelirim artarken, bugün bir Hint savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Hindistan-Pakistan hattında tansiyon yükseliyor, System.String[]
Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği hava saldırısının ardından taraflar arasında gelirim artarken, bugün bir Hint savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:20 

Pakistan, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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