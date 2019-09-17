Son Dakika Haberleri: Hindistan: Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'i de alacağız
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan: Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'i de alacağız

11 dakika önce

Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldıran Hindistan, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi.

Hindistan: Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'i de alacağız, System.String[]

Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldıran Hindistan, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi.


Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, dış politikadaki güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladığı basın toplantısında, "Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan'ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, fiziksel hakimiyet kuracağız." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk ulusunu anlatan Gawah Rehna filmi, 2020 yılında gösterime giriyor
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 19:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan: Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'i de alacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]