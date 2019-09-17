Hindistan: Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'i de alacağız
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Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldıran Hindistan, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi.
Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldıran Hindistan, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, dış politikadaki güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladığı basın toplantısında, "Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan'ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, fiziksel hakimiyet kuracağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:45
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