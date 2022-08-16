Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı

16.08.2022 17:56
Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı

Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Hindistan- Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında, içinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araç nehre düştü. Otobüs şoförünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 8 kişi helikopterle askeri hastaneye sevk edildi. Yerel saatle 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik güçlerinin Amarnath Tapınağı'ndaki görevlerini tamamlamalarının ardından Cemmu Keşmir'e döndükleri öğrenildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu olayın ardından yaptığı açıklamada, baş sağlığı dileklerini iletti. - KEŞMİR

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Kaynak: İHA

Tragger, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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