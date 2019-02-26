Hindistan, Pakistan Topraklarındaki "Örgüt Kampına" Hava Saldırısı Düzenledi

Hindistan, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Hindistan, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.



Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hint savaş uçaklarının Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampı yok ettiğini belirtti.



Gokhale, "Operasyonda çok sayıda Ceyş-i Muhammed militanı, eğiticisi ve üst düzey yetkilisi ile intihar eylemleri için eğitilen çok sayıda cihatçı etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.



Hindistan haber ajansı ANI, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hint Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi 12 savaş uçağının Balakot kenti yakınındaki kampa saldırı düzenlediğini kaydetti.



Federal hükümette Tarım ve Çiftçi Refahından Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Gajendra Singh Shekhawat da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Hint Hava Kuvvetlerinin sabah saatlerinde Keşmir Kontrol Hattı'ndaki kamplarına hava saldırısı düzenlediğini ve hedefleri yok ettiğini duyurdu.



Öte yandan Kabine Güvenlik Komitesi Başbakan Nerandra Modi başkanlığında sabah saatlerinde toplandı. Toplantı sonrası resmi açıklama yapılmadı. İnsan Kaynakları Bakanı Prakash Javadekar, toplantı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırıyı doğrularken, "Bu, Hava Kuvvetlerinin atması gereken bir adımdı. Tüm ülke ordumuzun arkasında." diye konuştu.



Pakistan, hava sahasını ihlalle suçlamıştı



Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtmişti.



Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.



Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.



Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.



Keşmir sorunu



İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.



Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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