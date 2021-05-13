Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulanacak - Son Dakika

Japonya'da hükümet, Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonunun ülkedeki yayılışını engellemek üzere varıştan önceki 14 gün içinde Hindistan, Nepal ve Pakistan'da bulunan yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Covid-19 salgınında virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonu dünyayı alarma geçirirken, Japonya'da hükümet söz konusu riske karşı yeni bir tedbir kararı aldı. Virüsün Hindistan mutasyonunun ülkede yayılışını önlemek adına

Japonya'ya varışlarından önceki 14 gün içinde Hindistan, Nepal veya Pakistan'da bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi. Son olarak bugün itibariyle yeniden giriş izni alarak Japonya'dan ayrılan daimi ikamet izni bulunan yabancı uyruklular ve aileleri ile Japon vatandaşlarının eş ve çocuklarının uygulamadan muaf tutulacağı öğrenilirken, özel daimi ikamet statüsüne sahip yabancı uyrukluların da yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.

Sınır tedbirlerini artırmıştı

Normal şartlarda 35 ülke ve bölgeden dönenlerden kalkış ve varışta yapılan Covid-19 testinden alınan negatif sonucu ibraz etmelerini, 3 günlük karantina ve 2 haftalık ev izolasyonuna girmelerini talep eden Japonya geçtiğimiz hafta mutasyon endişesine karşı tedbirleri artırmış, Hindistan, Pakistan ve Nepal'den Japonya'ya dönenlerden belirlenen tesiste altı gün kalmalarının ve üçüncü ve son günde Covid-19 testi yaptırmalarının isteneceği duyurulmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)