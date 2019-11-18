Hindistan parlamentosunda

Hindistan parlamentosunun kış yasama döneminin ilk gününde, muhalefet milletvekillerinin, Cammu Keşmir'de 108 gündür devam eden süreci ve tutuklu siyasetçileri gündeme getirmesi tartışmalara sebep oldu.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kış yasama döneminin açılışında, muhalefet milletvekilleri, Cammu Keşmir'de aylardır devam eden duruma yönelik hükümete tepki gösterdi.

Çok sayıda muhalif vekil "adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Milletvekili Adhir Ranjan Chowdhury, iktidarın meseleyi sürekli "iç sorun" olarak tanımladığını anımsatarak, "Fakat (Cammu Keşmir) 1948'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izleniyor, bu bir iç mesele mi?" ifadelerini kullandı.

Chowdhury, eski INC lideri Rahul Gandi'nin ve beraberindeki milletvekillerinin bölgeyi ziyaretine izin verilmediğini hatırlatarak, "Avrupa'dan gelen vekiller, oraya (Cammu Keşmir'e) götürüldü. Bu, tüm milletvekillerine bir hakaret değil mi?" diye konuştu.

Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Faruk Abdullah'ın 108 gündür hapiste olduğunu belirten Chowdhury, "Faruk Abdullah'ın gözaltına alınmasından bu yana 108 gün geçti. Ne tür bir adaletsizlik yaşanıyor?" dedi.

Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) Milletvekili Thalikottai Raju Baalu, Faruk Abdullah'ın gözaltına alınmasını "yasa dışı" olarak niteledi.

Merkezin, Cammu Keşmir'e yönelik kararlarını eleştiren Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, partisinin Faruk Abdullah ile oğlu Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin demokrasinin çıkarları için serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.