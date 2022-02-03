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Hindistan, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak - Son Dakika

Hindistan, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

03.02.2022 18:40
Hindistan, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

Hindistan, geçmişte Çin ile yaşanan çatışmada yer alan bir Çin askerinin Pekin Kış Olimpiyatları'nda meşale taşımasının ardından diplomatik boykota katılacağını duyurdu.

Hindistan, geçmişte Çin ile yaşanan çatışmada yer alan bir Çin askerinin Pekin Kış Olimpiyatları'nda meşale taşımasının ardından diplomatik boykota katılacağını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çin'in olimpiyatları siyasallaştırmak istemesi üzücü." ifadelerini kullandı.

Hint elçisinin Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenine katılmayacağını duyuran Bagchi, iki ülkenin sınırında çıkan çatışmada yer alan Çi Fabao adlı Çinli askerin olimpiyatlarda meşale taşımasını eleştirdi.

Söz konusu diplomatik boykotun, Hindistan'ı temsil edecek Arif Khan'ı etkilemeyeceği belirtildi.

Çi Fabao adlı alay komutanı, Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada yer almıştı.

Çatışmada, 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin tarafı da 4 askerin öldüğünü açıklamıştı. Çin devlet destekli medya, Çi'yi "kahraman" olarak nitelendirmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.

ABD Pekin Olimpiyatlarına diplomatik boykot uyguluyor

ABD yönetimi Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, India, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak - Son Dakika


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