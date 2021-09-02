Hindistan, plebisit yanlısı liderin ölümünün ardından Keşmir'de güvenlik önlemlerini artırdı - Son Dakika

Hindistan'ın, Keşmir'in önde gelen lideri Seyyid Ali Geylani'nin vefatının ardından bölgede olası gösterileri engellemek için güvenliği artırdığı bildirildi.

Hindistan, Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar ve çevresine polis ekipleri ve paramiliter güçler konuşlandırdı.

Dün hayatını kaybeden Geylani'nin cenaze töreninin protesto gösterilerine dönüşmemesi için bölgede kısıtlamalar artırıldı.

Yetkililerin telefon ağlarını ve internet bağlantılarını kestiği belirtildi.

Keşmir emniyet yetkilisi Vijay Kumar, Geylani'nin cenaze namazına sadece ailesi ve yakınlarının katılmasına izin verileceğini söyledi.

Geylani'nin, Srinagar'da büyük bir mezarlığa defnedilmek istediği ancak bölge yetkilileri tarafından konutuna yakın bir camiye gömülmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.

Geylani'nin sözcüsü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin, plebisit yanlısı liderin Hyderpora'da konutunun yanındaki camide bir mezar yeri hazırladığını doğruladı.

Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, bir grup gencin Keşmir liderinin evinin yakınlarına gelerek özgürlük yanlısı sloganlar attığı kaydedildi.

Keşmirlilerin cenaze törenine katılması için anonslar geçildiğine ilişkin haberler de basına yansıdı.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesi Cumhurbaşkanı Sultan Mahmud, Geylani'nin ölümünün üzüntü verici olduğunu belirtti.

AJK Başbakanı Serdar Abdul Kayyum Niyazi de Geylani'nin "Keşmirlilerin kahramanı ve Keşmir özgürlük hareketinin ruhu" olduğunu vurguladı.

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, plebisit yanlısı liderin "inançlarını savunduğunu" dile getirerek, "Çoğu konuda anlaşamamış olabiliriz ama azminden ve inançlarının arkasında durmasından dolayı ona saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Geylani dün hayatını kaybetmişti

Geylani, ev hapsinde tutulduğu Srinagar'daki evinde dün geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

91 yaşında hayata veda eden Geylani, 2010 yılından bu yana hayatının büyük bir kısmını ev hapsinde geçirdi.

Geylani, Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin statüsünün Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, plebisitle belirlenmesini savunuyordu.

Siyasi hayatına Keşmir Cemaati İslami Partisi'nde başlayan Geylani, daha sonra partiden ayrılarak "Tahrik-i Hürriyet" adı verilen ve bağımsızlık yanlısı partileri tek çatı altında toplayan Tüm Partiler Hürriyet Konferansını kurmuştu.

Keşmirli lider, hazirana kadar konferansın genel başkanlığını ve dağıtılan Cammu Keşmir Yasama Meclisinde de milletvekilliği yapmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.